ہرنولی پولیس کی کارروائی، قتل کے مقدمے میں گرفتار دو ملز موں سے اسلحہ برآمد
کندیاں (نمائندہ دنیا )برنولی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں گرفتار دو ملزمان سے وقوعہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ آتشیں برآمد کر لیا۔۔۔
۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم کے دوران ایس ایچ او تھانہ ہرنولی سب انسپکٹر فہیم اللہ خان اور ان کی ٹیم نے ملزمان عمران خان اور کامران خان پسران محمد خان سکنہ بالا شریف سے دورانِ تفتیش انکشاف پر دو عدد 30 بور پستول برآمد کیے ۔پولیس کے مطابق دونوں ملزمان اسلحے کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکے ، جس پر ان کے خلاف تھانہ ہرنولی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔