میانوالی:میونسپل کمیٹی کا تجاوزات کیخلاف آپریشن، دکانیں سیل

  • سرگودھا
اینٹی انکروچمنٹ سکواڈ نے گلبرگ چوک، بلوخیل روڈ پر کارروائیاں کیں

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلمان احمد لون کی نگرانی میں میونسپل کمیٹی میانوالی نے شہر میں تجاوزات کیخلاف آپریشن کیا۔میونسپل آفیسر احسن حسن کی سربراہی میں اینٹی اینکروچمنٹ سکواڈ نے گلبرگ چوک، بلوخیل روڈ اور دیگر مقامات پر کارروائیاں کیں آپریشن کے دوران بلوخیل روڈ پر گوشت کی دوکانوں کے سامنے جانور باندھنے اور پھٹے لگانے پر دوکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ بلوخیل روڈ اور گلبرگ چوک سے تجاوز شدہ سامان کو قبضے میں لے کر ضبط کر لیا گیا۔

 

