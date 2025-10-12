ناقص اشیائے کی فروخت ،فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی سوالیہ نشان
گھروں میں قائم غیر قانونی فیکٹریاں ناقص اشیاء تیار کر کے فروخت کر رہی ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا شہر سے کھانے پینے کی غیر معیاری اشیاء کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ۔ معصوم بچوں کو ٹوکن اور سستی گولیوں، ٹافیوں کا لالچ دے کر مضرِ صحت اشیاء سرِ عام فروخت کی جا رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق گھروں میں قائم غیر قانونی فیکٹریاں عرصہ دراز سے پاپ کارن، انعامی پھلا، انعامی املی، مرونڈا اور دیگر ناقص اشیاء تیار کر کے فروخت کر رہی ہیں، جن کے استعمال سے بچوں اور بڑوں میں گلے ، سانس اور معدے کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے ۔فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور انہیں کبھی محکمہ صحت یا فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ شہریوں نے دنیا نیوز کو بتایا کہ عموماً رات کی تاریکی میں تیار شدہ مال شہر اور نواحی علاقوں میں خاموشی سے منتقل کیا جاتا ہے ۔شہریوں نے انتظامیہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو مضرِ صحت اشیاء سے بچایا جا سکے ۔