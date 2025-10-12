ڈی ایچ کیو ہسپتال بھکر میں جدید ڈائیلسز مشین کا افتتاح
ہیپاٹائٹس بی کے مریض بھکر میں علاج کروا سکیں گے ، ملتان جانے نہیں پڑے گا
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف اور ضلعی محکمہ صحت کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں کو اب ڈائیلسز کیلئے ملتان جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال بھکر میں خطیر رقم سے خریدی گئی جدید ڈائیلسز مشین آج سے باقاعدہ کام شروع کر دی گئی ہے ۔ڈائیلسز مشین کا افتتاح ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احسان اللہ خان اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا مریضوں کیلئے یہ سہولت ایک بڑی آسانی ہے ، کیونکہ اس سے قبل ایسے مریضوں کو ڈائیلسز کے لیے ملتان جانا پڑتا تھا، جو سفری اور مالی اعتبار سے ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں صحت عامہ کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کیلئے ضلعی محکمہ صحت کے ساتھ قریبی کوآرڈینیشن کا عمل برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ مریضوں کو ان کے اپنے ضلع میں معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کہا کہ ڈائیلسز کی یہ نئی سہولت ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے ، جس سے ضلع بھکر میں علاج معالجہ کی سہولتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔