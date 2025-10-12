کمشنر سرگودھا کا دودھ میں ملاوٹ پر سخت نوٹس،فوڈ اتھارٹی کو بلا امتیاز کارروائی کا حکم جاری
تمام ملک شاپس کا معائنہ کیا جائے ، ملاوٹ یا ناقص معیار کی فراہمی میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق فوری کارروائی کی جائے ،روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے نمونے چیک کرنے رپورٹ دینے کا حکم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے دودھ میں ملاوٹ سے متعلق عوامی شکایات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اپنے دفتر طلب کیا اور تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت جاری کی کہ شہر بھر کی تمام ملک شاپس کا بلا امتیاز معائنہ کیا جائے ، اور دودھ میں ملاوٹ یا ناقص معیار کی فراہمی میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق فوری کارروائی کی جائے ۔کمشنر نے فوڈ اتھارٹی ٹیموں کو روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے نمونے حاصل کرنے اور نتائج کی رپورٹ ان کے دفتر جمع کرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے خاص طور پر ڈیری روڈ سمیت حساس علاقوں کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو خالص اور معیاری خوراک کی فراہمی حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔جہانزیب اعوان نے اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیری گل کو فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہوئے مشترکہ کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی۔کمشنر سرگودھا نے کہا کہ عوام کی صحت کے معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملاوٹ کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور اس ضمن میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی سے اب تک کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی اور ہدایت کی کہ چند روز میں نمایاں نتائج سامنے آنے چاہئیں تاکہ عوام کو ملاوٹ سے پاک اور معیاری دودھ کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔