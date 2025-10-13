پارکنگ مسائل حل ، دوررس اقدامات کئے جارہے :کمشنر
چنیوٹ بازار پارکنگ پلازہ کی تکمیل کیلئے تمام تر اقدامات جلد مکمل کئے جائیں پلازہ میں 1282 کاریں،1617 بائیکس پارک کرنیکی گنجائش ہوگی:خطاب
فیصل آباد((سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر)کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ پارکنگ مسائل حل کیلئے فرنٹ فٹ پرہے اس ضمن میں دوررس نتائج کے حامل اقدامات کئے جارہے ہیں۔کمشنر راجہ جہانگیر انور کی صدارت میں بیرون چنیوٹ بازار پارکنگ پلازہ کی تکمیل کے امور پرجائزہ اجلاس ہوا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک مرتضیٰ،ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور دیگر افسر موجود تھے۔
کمشنر نے ہدایت کی کہ پارکنگ پلازہ کی تکمیل کیلئے صوبائی سطح پر منظوری کیلئے تمام تر اقدامات تیزی سے مکمل کئے جائیں۔ پلازہ کی تعمیر سے آٹھ بازاروں میں پارکنگ کے دیرینہ مسائل حل ہونگے اور دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کو بھی پارکنگ کی معیاری،محوظ سہولت دستیاب ہوگی۔انہوں نے کہا میونسپل سروسز کے حوالے سے شہریوں کو سہولیات فراہمی کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے ۔ کمشنر نے بتایا پلازہ میں 1282 کاریں اور1617 بائیکس پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔انہوں نے پارکنگ پلازہ کی تعمیر کے حوالے سے دیگر جاری اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔