ڈی سی کاٹی ایچ کیوہسپتال ڈجکوٹ ، تاندلیانوالہ روڈ کادورہ

  • سرگودھا
ڈی سی کاٹی ایچ کیوہسپتال ڈجکوٹ ، تاندلیانوالہ روڈ کادورہ

طبی سہولیات،صفائی بہتر ، تاندلیانوالہ روڈ پر معیار ی کام کرنیکی ہدایت

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصرنے ڈجکوٹ کا دورہ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم وٹو اور دیگر افسر موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے دوران وزٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈجکوٹ اور تاندلیانوالہ روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کو چیک کیا۔انہوں نے ٹی ایچ کیو میں طبی سہولیات اور صفائی کو مزیدبہتر بنانے کی تاکید کی۔انہوں نے تاندلیانوالہ روڈ پر جاری کام میں معیاری مٹیریل لگانے کے احکامات جاری کئے اور تجاوزات کو جلد سے جلد ختم کرانے کی بھی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنرنے ڈجکوٹ میں خوبصورتی اور سیروتفریح کیلئے کئے گئے کاموں پر اظہار اطمینان کیا اور شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے احکامات جاری کئے ۔

 

