جسٹس آف پیس توحید احمد کا لا کالج میں فکر انگیز لیکچر
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کالج آف لا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے زیراہتمام انگلینڈ اینڈ ویلز کے جسٹس آف پیس توحید احمد نے لرنرز ٹوڈے ، لیڈرز ٹومارو کے عنوان پرنہایت متاثر کن اور فکر انگیز لیکچر دیا۔
اس موقع پر چیئرمین کالج آف لا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، فیکلٹی ممبران اور طلب و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ لیکچر کا مقصد نوجوان طلبہ کو یہ شعور دینا تھا کہ وہ مستقبل کے قائدین کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور مثبت کردار ادا کریں۔ اپنے خطاب میں توحید احمد نے کہا تعلیم صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ قیادت، دیانت داری اور سماجی ذمہ داری کی بنیاد ہے ۔ انہوں نے برطانیہ کے اپنے تجربات شیئر کرتے کہا نظم و ضبط، مستقل سیکھنے کا جذبہ اور ہمدردی وہ خصوصیات ہیں جو ایک حقیقی لیڈر کو ممتاز بناتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے توحید احمد کو انکی گرانقدر خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ پیش کی۔ طلباو طالبات نے لیکچر کو نہایت متاثر کن، رہنما اور نہایت مفید قرار دیا۔