میانوالی: مشتاق احمد خان لاشاری کا انتقال
میانوالی (نامہ نگار )ڈاکٹر احسان اللہ خان لاشاری، اشفاق خان خدیجہ ہسپتال، سہیل خان دانیال کیبلز اور جنید خان کے والد مشتاق احمد خان لاشاری وفات پا گئے۔
ان کی نماز جنازہ میانوالی میں ادا کی گئی اور مقامی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔مرحوم کو انتہائی شریف النفس اور مخلص انسان قرار دیا جاتا تھا۔ ان کی وفات پر دوست احباب، رشتہ داروں اور صحافیوں نے دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعاؤں کے لیے قل شریف گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر پڑھی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔