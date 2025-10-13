افتخار الحسن اور حماد حسن کی والدہ کا نمازِ جنازہ ادا، قل خوانی آج ہو گی
شاہ پور صدر (نامہ نگار )افتخار الحسن پی اے ٹو ڈی آئی جی جیل خانہ جات سرگودھا ریجن اور حماد حسن (شفاء میڈیکل اسٹور والے ) کی والدہ مرحومہ کا نمازِ جنازہ شاہ پور سٹی میں ادا کیا گیا۔
نمازِ جنازہ میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات چوہدری سعید اللہ گوندل، ملک رمضان اعوان ایڈووکیٹ، پی ایس انویسٹی گیشن چوہدری عمر گوندل، سید عارف حسین شاہ، صفدر حسین کھوکھر، حاجی منیر احمد ناز، حاجی مظفر عباس، ملک فلک شیر تگی، یعقوب گوندل، چوہدری شیر گوندل سمیت متعدد شہریوں نے شرکت کی۔مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے قل خوانی آج 13 اکتوبر بروز سوموار صبح 11 بجے ان کی رہائش گاہ شاہ محمد کالونی، شاہ پور سٹی میں منعقد کی جائے گی۔