کندیاں : المناک حادثہ، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جاں بحق
جمپ کے قریب بریک لگانے پر بچہ ٹرالی سے گر کر ٹائروں کے نیچے آ گیا
کندیاں (نمائندہ دُنیا )کندیاں میں المناک حادثہ پیش آیا، 5 بہنوں کا 7 سالہ اکلوتا بھائی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر جاں بحق ہوگیا۔محلہ اسلام آباد کندیاں کے دودھ فروش رضا محمد آرائیں کا اکلوتا بیٹا اپنے گھر کے قریب گلی میں روڑا اٹھا کر لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھ گیا۔ گلی میں موجود جمپ کے قریب ٹریکٹر ڈرائیور نے بریک لگائی تو بچہ ٹرالی سے گر کر ٹائروں کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کندیاں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ لواحقین کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے اس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دیا ہے ۔