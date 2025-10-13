صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں : المناک حادثہ، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جاں بحق

  • سرگودھا
کندیاں : المناک حادثہ، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جاں بحق

جمپ کے قریب بریک لگانے پر بچہ ٹرالی سے گر کر ٹائروں کے نیچے آ گیا

کندیاں (نمائندہ دُنیا )کندیاں میں المناک حادثہ پیش آیا، 5 بہنوں کا 7 سالہ اکلوتا بھائی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر جاں بحق ہوگیا۔محلہ اسلام آباد کندیاں کے دودھ فروش رضا محمد آرائیں کا اکلوتا بیٹا اپنے گھر کے قریب گلی میں روڑا اٹھا کر لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھ گیا۔ گلی میں موجود جمپ کے قریب ٹریکٹر ڈرائیور نے بریک لگائی تو بچہ ٹرالی سے گر کر ٹائروں کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کندیاں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ لواحقین کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے اس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر