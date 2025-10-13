صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک کے مختلف حادثات کے دوران متعدد افراد زخمی

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ٹریفک کے مختلف حادثات کے دوران متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد روڈ پر نجی ہاؤسنگ سکیم کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے خیابانِ نوید کا 54 سالہ موٹر سائیکل سوار فیض شدید زخمی ہو گیا۔۔۔

 جسے سر پر چوٹ (ہیڈ انجری) آئی۔اسی طرح قصبہ بھیرہ میں علی پور روڈ پر سکول کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل نے راہگیر کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں دونوں نوجوان شدید زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

