صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو جھگڑوں اور تصادم کے مختلف واقعات، متعدد افراد زخمی

  • سرگودھا
گھریلو جھگڑوں اور تصادم کے مختلف واقعات، متعدد افراد زخمی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع کے مختلف علاقوں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات کے دوران خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔

43 شمالی گنیانوالہ میں ظفر وغیرہ نے محمد ریاض کی بیوی غلام فاطمہ اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح 26 جنوبی میں محمد رشید نے شگفتہ رانی پر گھروں میں داخل ہو کر حملہ کیا اور انہیں گھسیٹتے رہے جس سے وہ نیم برہنہ حالت میں زخمی ہو گئیں۔ فریقین کے درمیان سابقہ رنجش بتائی جاتی ہے ۔مزید برآں، 31 جنوبی میں پانچ ہزار روپے کے تنازعے پر مقبول وغیرہ نے بوٹے خان کو کلہاڑی اور سوٹوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔پولیس نے تمام ملز موں کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے اور تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر