گھریلو جھگڑوں اور تصادم کے مختلف واقعات، متعدد افراد زخمی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع کے مختلف علاقوں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات کے دوران خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
43 شمالی گنیانوالہ میں ظفر وغیرہ نے محمد ریاض کی بیوی غلام فاطمہ اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح 26 جنوبی میں محمد رشید نے شگفتہ رانی پر گھروں میں داخل ہو کر حملہ کیا اور انہیں گھسیٹتے رہے جس سے وہ نیم برہنہ حالت میں زخمی ہو گئیں۔ فریقین کے درمیان سابقہ رنجش بتائی جاتی ہے ۔مزید برآں، 31 جنوبی میں پانچ ہزار روپے کے تنازعے پر مقبول وغیرہ نے بوٹے خان کو کلہاڑی اور سوٹوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔پولیس نے تمام ملز موں کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے اور تفتیش شروع کر دی ہے ۔