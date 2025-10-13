و ز ات کے خاتمہ کی آڑ میں لو گو ں کا معاشی قتل جا ر ی :شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہاچیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ تجا و ز ات کے خاتمہ کی آڑ میں لو گو ں کا معاشی قتل جا ر ی ہے۔۔۔
اگر تجاو زا ت کا خاتمہ انتہا ئی ضرور ی ہے تو پہلے لو گو ں کو متبا د ل جگہ فراہم کی جا ئے تجا و زات کے خاتمہ کی بے تکی مہم لو گو ں کی زند گیاں چھین رہی ہے ۔گولچوک میں 2بھا ئی دو کا ن ختم ہو نے پر ز ند گی کی قید سے آزاد ہو گئے دو نو ں بھا ئیوں کی مو ت نے ا ن کے خا ند ا ن کو غیر معمولی مسائل سے دوچا ر کر د یا ہے یہ کیسی مہم ہے جو لو گو ں سے روزگا ر چھین کر انہیں ز ند گی کی قید سے بھی ہمیشہ کیلئے آزاد کر نے کا با عث ہے