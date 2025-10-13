صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کی بحالی زرعی شعبے سے مشروط:غلام قادر جام

  • سرگودھا
معیشت کی بحالی زرعی شعبے سے مشروط:غلام قادر جام

سرگودھا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی شرحِ نمو 2.6 فیصد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ، جبکہ حکومت نے 4.2 فیصد کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث معاشی مشکلات اور مہنگائی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ملکی معیشت کا دارومدار زرعی شعبے کی بحالی پر ہے ۔ اگر کسان دوبارہ کھیتوں میں بیج نہ بو سکے تو نہ صرف خوراک کی کمی بڑھے گی بلکہ برآمدات، روزگار اور محصولات سب متاثر ہوں گے ۔غلام قادر جام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی بحالی کو بھی اولین ترجیح دی جائے ، کیونکہ جب تک متاثرہ افراد معمول کی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے ، ملکی معیشت کی رفتار بحال نہیں ہو سکے گی۔

 

