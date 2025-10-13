صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد امین میکن نے انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا

  • سرگودھا
محمد امین میکن نے انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت میں محمد امین میکن نے انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سرگودھا نے محمد امین میکن کو انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ تعینات کیا تھا۔

 آفس پہنچنے پر ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ فیصل شہزاد گوندل نے ان کا استقبال کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسٹبلشمنٹ برانچ کے سینئر کلرک محمد حسیب چوہدری، چوہدری رفیق، سلیمان، مظہر سلیم، شیخ عمران، حاجی فلک شیر، میاں ممتاز (ہیڈ کلرک)، چوہدری حمزہ، ہشام اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے ۔سٹاف ممبران کا کہنا تھا کہ امین میکن نہایت ایماندار اور شریف انسان ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی دیانت داری سے سرانجام دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر