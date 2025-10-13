محمد امین میکن نے انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت میں محمد امین میکن نے انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سرگودھا نے محمد امین میکن کو انچارج بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ تعینات کیا تھا۔
آفس پہنچنے پر ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ فیصل شہزاد گوندل نے ان کا استقبال کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسٹبلشمنٹ برانچ کے سینئر کلرک محمد حسیب چوہدری، چوہدری رفیق، سلیمان، مظہر سلیم، شیخ عمران، حاجی فلک شیر، میاں ممتاز (ہیڈ کلرک)، چوہدری حمزہ، ہشام اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے ۔سٹاف ممبران کا کہنا تھا کہ امین میکن نہایت ایماندار اور شریف انسان ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی دیانت داری سے سرانجام دی ہے ۔