ڈاکٹر جاوید ملک اور ڈاکٹر محسن عباس ملک کے اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پی ایم اے سرگودھا اور پی ایچ اے سرگودھا کا مشترکہ تعزیتی اجلاس زیرِ صدارت ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈاکٹر محمد جاوید ملک (آئی اسپیشلسٹ) کی والدہ ماجدہ اور ڈاکٹر محسن عباس ملک کی ہمشیرہ کے انتقال پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا گیا۔
شرکائے اجلاس نے مرحومین کے لیے بلندیِ درجات، مغفرت اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔اجلاس میں شریک نمایاں شخصیات میں ڈاکٹر غلام حسین فیضی، ڈاکٹر عابد خان، ڈاکٹر طاہر منیر چوہدری، پروفیسر ڈاکٹر خالد ریحان، پروفیسر ڈاکٹر سیف اللہ گورائیہ، ڈاکٹر مشتاق احمد ملک، ڈاکٹر فواد حسین، پروفیسر ڈاکٹر احمد نواز بھٹی، ڈاکٹر نذر ملک، ڈاکٹر وقار معظم بھٹی، ڈاکٹر ریاض احمد، ڈاکٹر ناصر اقبال میکن، ڈاکٹر اکرام الحق سرجن سمیت دیگر معزز ڈاکٹروں کی بڑی تعداد شامل تھی۔