حفظِ قرآن کے طالب علم کو بلیک میل کر کے زیورات و نقدی بٹورنے پر 2ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حفظِ قرآن کے طالب علم کو بلیک میل کر کے اس کے گھر سے زیورات اور نقدی بٹورنے کے الزام میں دو نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق 28 جنوبی کے رہائشی طیب مقامی مدرسہ میں حفظِ قرآن کا طالب علم ہے ۔ علی رضا جو اسی مدرسہ میں اس کے ساتھ پڑھتا ہے ، نے محمد عمر نامی شخص کے ساتھ مل کر طیب کو نشہ آور وائپ پلا کر اسلحہ کے زور پر گھر سے بیس ہزار روپے منگوائے ، جو اس نے خوف کے باعث چوری کر کے انہیں دے دئیے ۔بعد ازاں ملزم نے بلیک میلنگ کے ذریعے اس کے گھر سے تین چوڑیاں اور ایک طلائی انگوٹھی بھی حاصل کر لی۔گھر سے اشیا غائب ہونے پر طالب علم نے تمام واقعہ والدین کو بتایا، جس پر پولیس نے اطلاع ملنے پر علی رضا اور محمد عمر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔