صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 85 فیصد اضافہ متوقع

  • سرگودھا
سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 85 فیصد اضافہ متوقع

میانوالی (نامہ نگار )وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85 فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

 وزارت خزانہ نے ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کی منظوری دی ہے ، جس کی سمری حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔اضافہ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین پر لاگو ہوگا اور یہ مستقل اور کنٹریکٹ ملازمین دونوں کے لیے ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق نیا اضافہ موجودہ بنیادی تنخواہ پر لاگو ہوگا، جبکہ قبل ازیں الاؤنس 2008 کی بنیادی تنخواہ پر دیا جا رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر