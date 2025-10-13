سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 85 فیصد اضافہ متوقع
میانوالی (نامہ نگار )وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85 فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
وزارت خزانہ نے ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کی منظوری دی ہے ، جس کی سمری حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔اضافہ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین پر لاگو ہوگا اور یہ مستقل اور کنٹریکٹ ملازمین دونوں کے لیے ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق نیا اضافہ موجودہ بنیادی تنخواہ پر لاگو ہوگا، جبکہ قبل ازیں الاؤنس 2008 کی بنیادی تنخواہ پر دیا جا رہا تھا۔