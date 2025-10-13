پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا: رانا عزیزالرحمان
کندیاں (نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر اور ٹکٹ ہولڈر این اے 90 رانا عزیزالرحمان نے افغان وزیرِ خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ بیان پر ردِ عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
اگر 1980ء کی دہائی میں پاکستان کی فوج، آئی ایس آئی اور عوام قربانیاں نہ دیتے تو آج افغانستان نام کا ملک بھی باقی نہ رہتا۔انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کی کامیابی پاکستان کی خفیہ مدد، اسلحہ سپلائی، تربیت اور لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی سے ممکن ہوئی۔ افغان قیادت کا یہ کہنا کہ ہمیں چھیڑنے سے پہلے امریکا، نیٹو اور سوویت یونین سے پوچھ لو دراصل تاریخی احسان فراموشی ہے ۔رانا عزیزالرحمان نے کہا کہ پاکستان نے چالیس سال تک افغان جنگ کی قیمت اپنے خون، معیشت اور سلامتی سے ادا کی۔ لاکھوں پاکستانی شہید، زخمی یا بے گھر ہوئے ، مگر افغانستان کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے ۔