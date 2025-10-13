شہر کے 25پارکوں میں سیرو تفریح کی سہولیات کا فقدان
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کے 25پارکوں میں سیرو تفریح کی سہولیات کا فقدان بڑھنے لگا جبکہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی گرین بیلٹ بھی برباد ہونے لگیں۔۔۔
کم وسائل اور سہولیات کے علاوہ سیاسی مداخلت کے باعث پی ایچ اے شہر کی خوبصورتی بحال کرنے میں ناکام رہی ، اندرون شہر اہم شاہرات اور چوراہوں میں گرین بیلٹس کو آباد کرنا مشکل ہوگیا ۔گوجرانوالہ شہر کے 25کے قریب پارک اور گرین بیلٹس تباہ ہوچکی ہیں ، بڑے پارکوں کی چار دیواری ،آہنی جنگلے ،گیٹ لگا کر ٹف ٹائل سے واکنگ ٹریک، خوبصورت گھاس،موسمی اور سدا بہار پھولوں کے پودے اور آرائشی پودوں کی تنصیب کا عمل خواب بن کر رہ گیا۔ پارکو ں میں نئے بینچ لگانے ، بچوں کیلئے اوپن جمنازیم بنانے ، فلاور پولز نصب کرنے کے ساتھ گرین بیلٹس میں پودے لگانے کیلئے نر سریاں قائم کرنے کا کام بھی التوا کا شکار ہوگیا۔ پی ایچ اے افسر وں کا کہنا ہے کہ پارکوں کی تزئین وآرائش پر فنڈز خرچ کئے جارہے ہیں، قبضہ مافیا نے گرین بیلٹس کو تباہی سے دوچار کر رکھا ہے لیکن پنجاب حکومت کی مدد سے شہریوں کو خوشگوار اور صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے گا۔