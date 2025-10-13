ملکی استحکام اور دفاع میں مسلح افواج سیسہ پلائی دیوار ہیں، عیدیدار بھیرہ پریس کلب
بھیرہ (نامہ نگار )ملکی استحکام، دفاع اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہماری بہادر مسلح افواج دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنی ہوئی ہیں۔
نوجوان اپنے آج کو قربان کر کے قوم کے محفوظ کل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔بھیرہ پریس کلب (رجسٹرڈ) کے اجلاس کی صدارت صدر شاہین فاروقی نے کی۔ اجلاس میں ارکان نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ قوم کا ہر فرد وطن کی سالمیت اور امن کے قیام کے لیے اپنی افواج کے عزم و حوصلے کو سلام پیش کرتا ہے ۔