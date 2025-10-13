صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاں: پاک فوج کے شہداء سے اظہارِ یکجہتی، وکلاء کی ہڑتال

  • سرگودھا
پلاں: پاک فوج کے شہداء سے اظہارِ یکجہتی، وکلاء کی ہڑتال

میانوالی (نامہ نگار )پاک افغان بارڈر پر دہشت گردی کے واقعہ میں 11 پاکستانی فوجی جوانوں کی شہادت پر سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں کی جانب سے یومِ سوگ اور مکمل ہڑتال کی گئی۔

 وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور کوئی کیس پیش نہیں کیا۔صدر بار ملک حاکم خان اور سیکرٹری بار نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاک فوج پر دشمن کا بزدلانہ حملہ انتہائی قابلِ مذمت ہے ۔ ہم شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔

 

