جوہرآباد میں گندگی کے ڈھیر، ناقص صفائی سے بیماریاں
گلی محلوں میں گندا پانی جمع ہو نے سے لو گوں کو شدید مشکلات کا سامنا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہرآباد میں جا بجا گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ غلاظت سے بھرا ہوا پانی گلی محلوں میں جمع ہونے سے صحت و صفائی کی صورتحال ایک معمہ بن گئی ہے ۔ کوئی بھی ادارہ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات نہیں کر رہا۔شہر میں صفائی کا عمل صرف چند گلیوں میں جھاڑو پھیرنے تک محدود ہے ، جبکہ گندگی کے ڈھیروں اور نکاسیٔ آب کے نظام کی خستہ حالی کے باعث کھڑا ہوا گندا پانی شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گیا ہے۔
اس صورتحال کے باعث آمد و رفت میں مشکلات کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔موسم کی تبدیلی کے پیشِ نظر ڈینگی اور ملیریا جیسی وبائیں پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ جوہرآباد کے سماجی و عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ اداروں کو فوری طور پر صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر بنانے کا پابند بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو وزیرِاعلیٰ محترمہ مریم نواز کا ‘‘صاف ستھرا پنجاب’’ کا خواب شرمندئہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔