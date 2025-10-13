صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہپور :بھٹہ خشتوں کا زہریلا دھواں، شہریوں کی زندگی اجیرن

  • سرگودھا
شاہپور :بھٹہ خشتوں کا زہریلا دھواں، شہریوں کی زندگی اجیرن

محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی ہے

شاہ پور صدر (نامہ نگار )تحصیل شاہپور اور گردونواح میں پرانی طرز کے بھٹہ خشتوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گیا ہے ، جبکہ محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی ہے ۔ حکومت کی ہدایت پر بھٹہ مالکان کو بھٹوں کو جدید زِگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ، مگر چند بھٹوں کے علاوہ بیشتر بھٹے جعلی زِگ زیگ نظام پر چل رہے ہیں۔ ان بھٹوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے ، جس کے نتیجے میں شہری سانس، دمہ، جلدی امراض اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ سموگ کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔شہریوں حاجی مظفر عباس، ملک اعجاز اعوان، عثمان حیدر، ملک ربنواز اعوان، سرفراز احمد اور دیگر نے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بھٹوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے تاکہ عوام کو ماحولیاتی تباہی سے بچایا جا سکے ۔

 

