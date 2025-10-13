بھاگٹانوالہ:دودھ میں ملاوٹ کر نیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن
مہم ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں مرحلہ وار تمام علاقوں تک پھیلائی جائے گی
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دُنیا)کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان کی ہدایت پر دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کی زیرِ نگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کیں۔بھاگٹانوالہ میں دودھ کے سیمپل حاصل کر کے لکیٹوز اسکین مکمل کیا گیا۔ مہم ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی نگرانی میں مرحلہ وار تمام علاقوں تک پھیلائی جائے گی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ عوام کو خالص اور معیاری خوراک کی فراہمی حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور کسی کو عوامی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔