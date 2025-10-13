مسلح افواج قوم کی عزت و وقار کی علامت ہیں، ملک ذیشان اسلم
افغانستان کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا امن پسندی بزدلی نہیں
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور دامنِ مہاڑ کی ہر دلعزیز سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ ہماری جراتمند مسلح افواج قوم کی عزت، غیرت، عزم اور وقار کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواجِ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے ہونے والی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا ہے کہ ہماری امن پسندی بزدلی کی علامت نہیں۔نیوسِیٹلائٹ ٹاؤن جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا کہ ہماری قوم نے اپنے ازلی دشمن بھارت کے اشارے پر برادر اسلامی ملک سے ہونے والی دراندازی پر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، تاہم اسے ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ افغانستان کی خوش فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہو گیا تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے عفریت کو ختم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ ہماری مسلح افواج کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف میدان میں اتریں۔ اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام اپنی جراتمند افواج کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔