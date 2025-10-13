جھاوریاں شاہ پور روڈ موت کا گڑھا،لاپرواہی سے شہری زخمی
جگہ جگہ سریا اور دیگر خطرناک سامان لاوارث حالت میں چھوڑ دیا گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )جھاوریاں شاہ پور روڈ کی تعمیر شہریوں کے لیے موت کا گڑھا بن گئی۔ ٹھیکیدار کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث جگہ جگہ سریا اور دیگر خطرناک سامان لاوارث حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے ، جس سے ٹکرا کر متعدد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔تازہ واقعہ میں جھاوریاں کے رہائشی 50 سالہ فیصل فیروز موٹر سائیکل پر اپنے دوست کو لینے شاہ پور جا رہے تھے کہ کوٹ پہلوان کے قریب سڑک کنارے نکلے ہوئے سریے سے ٹکرا گئے ۔ حادثے میں ان کے منہ پر شدید چوٹیں آئیں، تین دانت اور جبڑا ٹوٹ گیا۔ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی کو فوری طبی امداد فراہم کر کے اسپتال منتقل کر دیا۔علاقہ مکینوں نے کمشنر سرگودھا اور ہائی وے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جھاوریاں شاہ پور روڈ کی تعمیر فوری مکمل کی جائے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے ۔