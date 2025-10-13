نوجوان زہریلی گولیاں نگل لیں ہسپتال میں سے حالت نازک
ڈاکٹر محمد ارسلان کی جان بچانے کی کو شش کر رہے ، وجو ہاٹ معلوم نہ ہو سکیں
خوشاب (نمائندہ دُنیا)چک نمبر 49 ایم میں 20 سالہ نوجوان محمد ارسلان ولد رانا رشید نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں نگل لیں۔ اسے تشویشناک حالت میں فوری طور پر ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معدہ واش کیا۔ہسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر محمد ارسلان کی جان بچانے کے لیے اُس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہریلے اثرات زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم اس کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نوجوان نے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ اصل صورتحال اس کی صحت یابی کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔