صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان زہریلی گولیاں نگل لیں ہسپتال میں سے حالت نازک

  • سرگودھا
نوجوان زہریلی گولیاں نگل لیں ہسپتال میں سے حالت نازک

ڈاکٹر محمد ارسلان کی جان بچانے کی کو شش کر رہے ، وجو ہاٹ معلوم نہ ہو سکیں

خوشاب (نمائندہ دُنیا)چک نمبر 49 ایم میں 20 سالہ نوجوان محمد ارسلان ولد رانا رشید نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں نگل لیں۔ اسے تشویشناک حالت میں فوری طور پر ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معدہ واش کیا۔ہسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر محمد ارسلان کی جان بچانے کے لیے اُس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہریلے اثرات زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم اس کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نوجوان نے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ اصل صورتحال اس کی صحت یابی کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر