تحصیل نورپور تھل کے مکین تنہا نہیں ہیں :معظم شیر کلو
عوام کی محرومیوں کے ازالے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے سابق رکن اور علاقائی دھڑے کلو گروپ کے سربراہ بیرسٹر معظم شیر کلو نے کہا ہے کہ تحصیل نورپور تھل کے مکین تنہا نہیں ہیں۔ انشاء اللہ وہ اپنے والد مرحوم ملک محمد وارث کلو کے عظیم مشن کے تحت عوام کی محرومیوں کے ازالے اور حق تلفیوں کے خاتمے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے ۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی نو وارد سیاستدان کو عوامی مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے گروپ کی تمام توانائیاں علاقہ اور عوام کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔
ماضی قریب میں میرے والد بزرگوار ملک محمد وارث کلو نے علاقہ اور عوام کی تقدیر بدلنے میں مثالی کردار ادا کیا اور آج بھی تھل کا ہر ذرّہ ان کی علاقائی خدمات کی گواہی دے رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل نورپور تھل کو براہِ راست ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سرگودھا سے مربوط کرنے کے سلسلے میں دریائے جہلم پر لنگر والا پل/پل نما منصوبے کی تجویز ان کے علاقہ کے مکینوں سے والہانہ محبت کا ثبوت ہے ۔ بیرسٹر معظم شیر کلو نے کہا کہ ہمارا گروپ تھل کی سیاست کی پہچان ہے اور انشاء اللہ کسی بھی انتخابی معرکہ آرائی میں مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑے گا۔