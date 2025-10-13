میانوالی:بین الصوبائی روڈ پر ریلوے پھاٹک بند ہونے کا خدشہ
محکمہ ہائی وے کو پابند بنایا جائے ، فی الفور ریلوے کے واجبات ادا کیے جائیں :شہری
میانوالی (نامہ نگار )محکمہ ہائی وے کی عدم توجہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے ۔ بین الصوبائی روڈ، ڈیرہ چشمہ روڈ، کھگلانوالہ موڑ پر قائم ریلوے پھاٹک کی محکمہ ہائی وے کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ڈی ایس پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ۔نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر بروقت واجبات ادا نہ کیے گئے تو بین الصوبائی چشمہ ڈی آئی خان روڈ کو بند کر دیا جائے گا، جس سے ٹرانسپورٹ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ ہائی وے کو پابند بنایا جائے تاکہ فی الفور ریلوے کے واجبات ادا کیے جائیں اور پھاٹک بند ہونے سے شہری مشکلات سے محفوظ رہیں۔