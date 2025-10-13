صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرنولی چیک پوسٹ پر 29 ٹن گندم ضبط، جعلی پرمٹ کا الزام

  • سرگودھا
ہرنولی چیک پوسٹ پر 29 ٹن گندم ضبط، جعلی پرمٹ کا الزام

ضبط شدہ گندم فوڈ حکام کے حوالے ، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں

میانوالی (نامہ نگار )دریا خان سے راولپنڈی کے لیے بک کرائی گئی گندم کی بڑی مقدار ہرنولی چیک پوسٹ پر فوڈ عملے نے ضبط کر لی۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر میانوالی عبدالرحمان لقمان سپیشل مجسٹریٹ نے ساتھیوں کے ہمراہ گذشتہ شب ہرنولی موڑ پر موجود تھے اور مختلف ٹرکوں کو روک کر چیک کیا۔چیک کے دوران 29 ٹن گندم کے سینکڑوں بیگ برآمد ہوئے جو پنڈی المکہ فلور مل کے نام پر بک کروائے گئے تھے ۔ تاہم ڈرائیوروں سے پرمٹ طلب کرنے پر یہ جعلی ثابت ہوئے ۔ ضبط شدہ گندم کو بحق سرکار فوڈ حکام کے حوالے کر دیا گیا اور پندرہ مختلف دفعات پر تھانہ ہرنولی میں مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر