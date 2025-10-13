ہرنولی چیک پوسٹ پر 29 ٹن گندم ضبط، جعلی پرمٹ کا الزام
ضبط شدہ گندم فوڈ حکام کے حوالے ، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں
میانوالی (نامہ نگار )دریا خان سے راولپنڈی کے لیے بک کرائی گئی گندم کی بڑی مقدار ہرنولی چیک پوسٹ پر فوڈ عملے نے ضبط کر لی۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر میانوالی عبدالرحمان لقمان سپیشل مجسٹریٹ نے ساتھیوں کے ہمراہ گذشتہ شب ہرنولی موڑ پر موجود تھے اور مختلف ٹرکوں کو روک کر چیک کیا۔چیک کے دوران 29 ٹن گندم کے سینکڑوں بیگ برآمد ہوئے جو پنڈی المکہ فلور مل کے نام پر بک کروائے گئے تھے ۔ تاہم ڈرائیوروں سے پرمٹ طلب کرنے پر یہ جعلی ثابت ہوئے ۔ ضبط شدہ گندم کو بحق سرکار فوڈ حکام کے حوالے کر دیا گیا اور پندرہ مختلف دفعات پر تھانہ ہرنولی میں مقدمات درج کر لیے گئے ۔