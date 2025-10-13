صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنڈز کی عدم دستیابی سولر پارک منصوبہ فائلوں کی نذر

  • سرگودھا
بھیرہ، خوشاب،بھکر میں،منصوبے 2 سال سے تعطل کا شکار، فیزبیلٹی نامکمل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث سرگودھا ڈویژن میں مجوزہ سولر پارک منصوبہ بھی کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ذرائع کے مطابق سی پیک کے تحت صنعتی زون کے قیام سے قبل بھیرہ-بھلوال روڈ پر 13 شمالی، خوشاب کے علاقے 62 ایم بی اور ضلع بھکر کے فاضل اور منڈی ٹاؤن قائد آباد میں بالترتیب دو، دو اور پانچ، پانچ میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے سولر سسٹمز لگانے کا منصوبہ دو سال قبل شروع کیا گیا تھا۔تاہم منصوبے کے ابتدائی امور اور سفارشات مقامی حکومتوں کی جانب سے بروقت تیار نہ کی جا سکیں، جس کے باعث فیزبیلٹی رپورٹس پر کام مکمل طور پر بند ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق متعلقہ محکمے نے پنجاب پاور ڈویلپمنٹ بورڈ سے مزید رہنمائی اور گائیڈ لائنز طلب کر رکھی ہیں تاکہ فنی و انتظامی پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے ۔مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی بورڈ سے حتمی رہنمائی موصول ہوگی، فیزبیلٹی رپورٹ کو مکمل کر کے منصوبے پر دوبارہ پیش رفت شروع کر دی جائے گی۔

 

