جعلی اسناد و رجسٹریشن بکس تیار کر نیوالاگروہ بے نقاب
پولیس نے تعلیمی بورڈز اور اداروں کی جعلی مہریں، سرٹیفکیٹس و بکس برآمد کر لیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)جعلی اسناد، ایکسائز رجسٹریشن بکس اور مختلف اداروں کے بوگس سرٹیفکیٹس تیار کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا جبکہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے ۔پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ شہر میں ایک گروہ جعلی ایکسائز رجسٹریشن بکس، تعلیمی بورڈ کی اسناد اور دیگر سرکاری سرٹیفکیٹس تیار کر کے فروخت کر رہا ہے ۔ اطلاع پر تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے ریکی کے بعد کارروائی کی اور مرکزی ملزم ابرار کو حراست میں لے لیا۔
پولیس نے ملزم کے قبضے سے میٹرک و انٹر کی جعلی اسناد، بوگس رجسٹریشن بکس، مختلف اداروں کی مہریں، انوائس لیٹرز اور دیگر مواد برآمد کر کے جعلسازی، دھوکہ دہی اور فراڈ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ گروہ میٹرک و انٹر کی جعلی اسناد اور ایکسائز کی کاپیاں نہایت مہارت سے تیار کرتا تھا۔پولیس کے مطابق گروہ کے دیگر ارکان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں جبکہ مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔