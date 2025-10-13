صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاوند کے تشدد کا شکار خاتون انصاف کیلئے تھانے پہنچ گئی

  • سرگودھا
پانچ بچوں کی ماں کو خرچہ مانگنے پر تشدد کے بعد گھر سے نکال دیا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)خاوند کے مسلسل تشدد سے تنگ آ کر پانچ بچوں کی ماں انصاف اور تحفظ کے لیے پولیس سٹیشن پہنچ گئی۔مقامِ حیات کے رہائشی محمد اعجاز کی شادی 2013ء میں اقراء نامی خاتون سے ہوئی، جن کے چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اعجاز نے اپنی بیوی پر بات بات پر تشدد شروع کر دیا اور متعدد مرتبہ مارپیٹ کے بعد اسے میکے بھیج چکا ہے ۔خاتون کے والدین گھر بسانے کی خاطر ہر بار صلح صفائی کر دیتے رہے ، تاہم گزشتہ روز خرچہ مانگنے پر ملزم نے دوبارہ وحشیانہ تشدد کر کے بیوی کو گھر سے نکال دیا۔اقرا اس بار میکے جانے کے بجائے سیدھی تھانے پہنچ گئی، جہاں پولیس نے واقعہ کی روداد سن کر ملزم اعجاز کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

 

