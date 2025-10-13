صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میدہ کی قیمت میں اضافہ، بیکری مصنوعات بھی مہنگی

  • سرگودھا
ڈبل روٹی، بسکٹ اور رس کی قیمتوں میں 15 فیصد اضافہ، صارفین پریشان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میدہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد بیکری مصنوعات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس سے یہ کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق میدہ کی قیمت میں مسلسل اضافے کے باعث ڈبل روٹی، رس، بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں 15 فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے ۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے کہ میدے کے ساتھ ساتھ دیگر خام مال کی قیمتوں میں بھی روزانہ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ذخیرہ اندوزوں نے مارکیٹ پر گرفت مضبوط کر لی ہے ، جس کی وجہ سے مجبورا قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ صارفین کی قوتِ خرید میں کمی کے باعث بیکری آئٹمز کی فروخت بھی تیزی سے گر رہی ہے اور کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ۔دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں، دالوں اور روزمرہ اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں استحکام نہیں آ پا رہا جبکہ سرکاری مشینری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت پرائس کنٹرول میکنزم پر عملدرآمد میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے ، جس کے باعث صارفین کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ۔

 

