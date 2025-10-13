تجاوزات کیخلاف آپریشن، ریڑھی فروشوں کا روزگار خطرے میں
مختلف بلاکوں کی گلیوں میں کھڑی فروٹ و سبزی فروش ریڑھیوں کی پکڑ دھکڑ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی مبینہ غریب کش پالیسی کو پروان چڑھاتے ہوئے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے عملۂ انکروچمنٹ نے بازاروں کے بعد گلی محلوں اور مضافاتی علاقوں میں بھی فروٹ و سبزی فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔اطلاعات کے مطابق انبالہ کالج، کوٹ فرید روڈ، مقامِ حیات اور مختلف بلاکوں کی گلیوں میں کھڑی فروٹ و سبزی فروش ریڑھیوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے ، جس سے ان غریب ریڑھی بانوں کا روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے ۔ریڑھی فروشوں کا کہنا ہے کہ انہیں ماڈل ریڑھی بازار میں جگہ نہیں دی گئی، اور جب وہ بازاروں سے ہٹ کر روزی کمانے لگتے ہیں تو عملہ انکروچمنٹ ان کی ریڑھیاں ضبط کر لیتا ہے ۔دوسری جانب کارپوریشن عملہ کا کہنا ہے کہ کارروائیاں کمشنر سرگودھا کی ہدایت پر بلاامتیاز جاری ہیں، شہر کو ریڑھیوں سے پاک کرنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے ، جبکہ ماڈل ریڑھی بازاروں میں پہلے آؤ، پہلے پاؤ کی بنیاد پر سٹالز دیے جا رہے ہیں۔