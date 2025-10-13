ڈکیتی و چوری وارداتیں ، لاکھوں کی نقدی، زیورات غائب
پولیس ملز موں کی تلاش میں مصروف، شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر اور گردونواح میں ڈکیتی و چوری کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے ، متعدد شہری لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات اور موٹرسائیکلوں سے محروم ہو گئے ۔163 شمالی کے قریب دو نامعلوم مسلح افراد نے فیلنگ اسٹیشن کے ملازمین حامد اور محمد ناظم سے ساڑھے 24 لاکھ روپے اسلحہ کے زور پر چھین لیے ، جو رقم بینک میں جمع کروانے جا رہے تھے ۔اسی دوران گھلاپور کے وسی عباس سے دو نامعلوم افراد نے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا موبائل فون چھین لیا۔لالووالی کے افتخار علی کے گھر سے انیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات، نقدی و دیگر اشیاء،پکا ڈیرہ کے مقبول احمد کے گھر سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کے زیورات و نقدی،53 جنوبی کے محمد سعید کے گھر سے 12 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات و قیمتی سامان،جبکہ حسین آباد کے مقصود کی دکان سے چاندی، کمپریسر اور 35 ہزار روپے نقدی چوری کر لی گئی۔
مزید برآں، 44 جنوبی کے خاقان مظہر کے گودام سے سات لاکھ روپے مالیت کی دو سو من گندم،46 جنوبی کے ارشد علی کے میڈیکل اسٹور سے ساڑھے چھ لاکھ روپے نقدی،اور 22 جنوبی کے محمد نواز کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کا سولر سسٹم چوری ہو گیا۔اسی علاقے کے احسان اللہ کے زیر تعمیر مکان سے بھی بھاری مالیت کا تعمیراتی میٹریل اڑا لیا گیا۔ادھر راجہ ڈاہر کالونی، بھلوال کچہری، شالیمار ٹاؤن، اوتیاں، سبزی منڈی سمیت مختلف علاقوں سے شہریوں کی متعدد موٹرسائیکلیں بھی چوری ہو گئیں۔اسی طرح 190 شمالی کے محمد توقیر، ککڑانی بلوچاں کے ممتاز حسین، خلیل آباد کے محمد افضل، اور ریمونٹ ڈپو کے غلام محمد جیب تراشوں کے ہاتھوں قیمتی موبائل فونز سے محروم ہو گئے ۔پولیس نے تمام واقعات کے مقدمات درج کر لیے ہیں اور ملزمان کی تلاش جاری ہے ۔ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مؤثر گشت اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔