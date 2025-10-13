صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ڈبلیو ڈی کالونی میں چھاپہ، کوارٹر سے بجلی چوری پکڑی گئی

  • سرگودھا
پی ڈبلیو ڈی کالونی میں چھاپہ، کوارٹر سے بجلی چوری پکڑی گئی

شاہد محمود نامی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج،میٹر قبضے میں لے لیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)واپڈا کی ٹاسک فورس ٹیم نے پی ڈبلیو ڈی کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ایک سرکاری کوارٹر سے بجلی چوری پکڑ لی۔ذرائع کے مطابق کوارٹر نمبر 12 جو کہ شاہد محمود نامی سرکاری اہلکار کے زیرِ استعمال ہے ، وہاں ٹیم نے میٹر چیک کیا تو سائیڈ سیل کیپ میں سوراخ کر کے ٹرمینل بلاک میں شنٹ لگائی گئی تھی، جس سے میٹر کی رفتار کم ہو گئی تھی تاکہ بجلی کے کم یونٹس ظاہر ہوں۔واپڈا ٹیم نے میٹر قبضے میں لے کر ملزم شاہد محمود کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

