صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ کونسل نے 92 کروڑ حکومت کے حوالے کر دئیے

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ کونسل نے 92 کروڑ حکومت کے حوالے کر دئیے

27 کروڑ روپے کی رقم سے ستھرا پنجاب پروگرام کیلئے سامان خریدا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے اپنے ترقیاتی فنڈز میں سے 92 کروڑ روپے حکومت کو واپس کر دئیے ، جو اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جانے تھے ۔ذرائع کے مطابق 27 کروڑ روپے کی رقم سے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سکر، جیٹرز، ٹریکٹر ٹرالیاں اور ڈی سلٹنگ مشینری خریدی گئی ہے ، جو ڈسٹرکٹ کونسل انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ مشینری آئندہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کے سپرد کی جائے گی تاکہ شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے ۔ذرائع کے مطابق گاڑیاں اور مشینری دفتر میں پہنچ چکی ہیں، جبکہ باقی 65 کروڑ روپے سے شہر کے بازاروں کی خوبصورتی اور لائٹس کا نظام زیرِ زمین کرنے کے منصوبے پر کام کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر