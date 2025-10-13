ڈسٹرکٹ کونسل نے 92 کروڑ حکومت کے حوالے کر دئیے
27 کروڑ روپے کی رقم سے ستھرا پنجاب پروگرام کیلئے سامان خریدا گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے اپنے ترقیاتی فنڈز میں سے 92 کروڑ روپے حکومت کو واپس کر دئیے ، جو اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جانے تھے ۔ذرائع کے مطابق 27 کروڑ روپے کی رقم سے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سکر، جیٹرز، ٹریکٹر ٹرالیاں اور ڈی سلٹنگ مشینری خریدی گئی ہے ، جو ڈسٹرکٹ کونسل انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ مشینری آئندہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کے سپرد کی جائے گی تاکہ شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے ۔ذرائع کے مطابق گاڑیاں اور مشینری دفتر میں پہنچ چکی ہیں، جبکہ باقی 65 کروڑ روپے سے شہر کے بازاروں کی خوبصورتی اور لائٹس کا نظام زیرِ زمین کرنے کے منصوبے پر کام کیا جائے گا۔