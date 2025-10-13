کمپنی باغ کی بحالی کے احکامات پر عملدرآمد التوا کا شکار
چار گیٹس پر افسروں اور سیاستدانوں کی مبینہ ملی بھگت سے قبضہ ،دکانیں تعمیر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا ملک جہاں زیب اعوان کی ہدایت پر کمپنی باغ کو سابقہ حالت میں بحال کرنے کے احکامات پر تاحال عملدرآمد شروع نہیں ہو سکا۔ذرائع کے مطابق کمپنی باغ میں داخلے کے لیے چاروں اطراف میں چھ گیٹس تھے ، جن میں سے چار گیٹس پر افسروں اور سیاستدانوں کی مبینہ ملی بھگت سے قبضہ مافیا نے سابقہ ادوار میں دکانیں تعمیر کر لیں۔ اسی طرح سول ہسپتال چوک کے سامنے عوامی سہولت کے لیے قائم بیت الخلا کو بھی ملی بھگت سے دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔
سابقہ انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ مقامات کی نشاندہی کر کے انہیں واگزار کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جب کہ چند ماہ قبل کمشنر ملک جہاں زیب اعوان نے کمپنی باغ کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی تھی، تاہم تاحال کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ذرائع کے مطابق باغِ جناں سرگودھا کو پرانی حالت میں لانے کی کارروائی سیاسی دباؤ اور اثرورسوخ کے باعث التواء کا شکار ہے ، جبکہ اعلیٰ انتظامیہ نے بھی اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی ہے ۔