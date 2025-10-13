شاہپورصدر : آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف و ہراس کا شکار
محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی کا عملہ کتوں کے تدارک میں مکمل ناکام ہو گیا
شاہپورصدر (نامہ نگار )شاہپورصدر، سٹی اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہریوں کا باہر نکلنا عذاب بنا دیا۔ محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی کا عملہ کتوں کے تدارک میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے ۔اطلاعات کے مطابق کتے مارنے والے سینٹری انسپکٹر اور دیگر متعلقہ عملہ اپنے فرائض کو توہین سمجھتے ہوئے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ شہر کی گلیوں اور محلوں میں ٹولیوں کی صورت میں گھومتے آوارہ کتے عوام کے لیے وبالِ جان بن گئے ہیں، جبکہ متعدد شہری ان کے کاٹنے سے زخمی بھی ہو چکے ہیں۔
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شاہپورصدر کے ایمرجنسی وارڈ سمیت مختلف مقامات پر بھی آوارہ کتوں کے غول دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہریوں کی مسلسل شکایات کے باوجود محکمہ صحت اور ایم سی عملہ کوئی عملی اقدام نہیں کر سکا۔کم سن بچوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ عوامی، سماجی اور شہری حلقوں نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اور محکمہ صحت کے ذمہ داران سے مطالبہ کیا ہے کہ باؤلے اور آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو تحفظ فراہم ہو سکے ۔