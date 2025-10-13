صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہپورصدر : آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف و ہراس کا شکار

  • سرگودھا
شاہپورصدر : آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف و ہراس کا شکار

محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی کا عملہ کتوں کے تدارک میں مکمل ناکام ہو گیا

شاہپورصدر (نامہ نگار )شاہپورصدر، سٹی اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہریوں کا باہر نکلنا عذاب بنا دیا۔ محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی کا عملہ کتوں کے تدارک میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے ۔اطلاعات کے مطابق کتے مارنے والے سینٹری انسپکٹر اور دیگر متعلقہ عملہ اپنے فرائض کو توہین سمجھتے ہوئے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ شہر کی گلیوں اور محلوں میں ٹولیوں کی صورت میں گھومتے آوارہ کتے عوام کے لیے وبالِ جان بن گئے ہیں، جبکہ متعدد شہری ان کے کاٹنے سے زخمی بھی ہو چکے ہیں۔

تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شاہپورصدر کے ایمرجنسی وارڈ سمیت مختلف مقامات پر بھی آوارہ کتوں کے غول دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہریوں کی مسلسل شکایات کے باوجود محکمہ صحت اور ایم سی عملہ کوئی عملی اقدام نہیں کر سکا۔کم سن بچوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ عوامی، سماجی اور شہری حلقوں نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اور محکمہ صحت کے ذمہ داران سے مطالبہ کیا ہے کہ باؤلے اور آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو تحفظ فراہم ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر