کپاس کے گودام میں آگ لگ گئی، لاکھوں روپے کا نقصان
ریسکیو ٹیموں نے اطلاع پر پہنچ کر بھرپور کارروائی کے بعد آگ پر قابو پا لیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شاہین آباد روڈ پر طارق آباد میں واقع کاٹن فیکٹری کے گودام میں آگ بھڑک اٹھنے سے لاکھوں روپے مالیت کی کاٹن جل کر راکھ ہو گئی۔اطلاعات کے مطابق بستر بنانے والی ایک نجی فیکٹری میں اچانک آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ریسکیو ٹیموں نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر بھرپور کارروائی کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔آگ لگنے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں، تاہم حکام کے مطابق واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔آگ کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا خام مال مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا۔