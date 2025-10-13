صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستا ن ہندوستا ن کی سرپرستی میں پاکستا ن میں دہشتگردی کا مرتکب ہو ر ہا :شازیہ بانو

  • سرگودھا
افغانستا ن ہندوستا ن کی سرپرستی میں پاکستا ن میں دہشتگردی کا مرتکب ہو ر ہا :شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ افغا ن فورسز کی بلا اشتعا ل فا ئر نگ کا پا کستا نی فورسز نے منہ توڑ جواب دے کر شرپسند عنا صر کو باور کروایا ہے۔۔۔

 کہ پاکستان اب دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہے گا،افغانستا ن فتنہ الخوار ج اور ہندوستا ن کی سرپرستی میں پاکستا ن میں دہشتگردی کا مرتکب ہو ر ہا ہے پاکستانی افوا ج اب کسی قسم کی کو ئی نر می نہیں بر تے گی بلکہ فتنہ الخوار ج اور دہشتگر دوں کو ا ن کے منطقی ا نجام تک پہنچائے گی دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے دہشت گرد عناصر پاک افغان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اوردہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، جوابی کارروائی افغانستان میں موجود بھارتی حمایت یافتہ شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر