افغانستا ن ہندوستا ن کی سرپرستی میں پاکستا ن میں دہشتگردی کا مرتکب ہو ر ہا :شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ افغا ن فورسز کی بلا اشتعا ل فا ئر نگ کا پا کستا نی فورسز نے منہ توڑ جواب دے کر شرپسند عنا صر کو باور کروایا ہے۔۔۔
کہ پاکستان اب دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہے گا،افغانستا ن فتنہ الخوار ج اور ہندوستا ن کی سرپرستی میں پاکستا ن میں دہشتگردی کا مرتکب ہو ر ہا ہے پاکستانی افوا ج اب کسی قسم کی کو ئی نر می نہیں بر تے گی بلکہ فتنہ الخوار ج اور دہشتگر دوں کو ا ن کے منطقی ا نجام تک پہنچائے گی دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے دہشت گرد عناصر پاک افغان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اوردہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، جوابی کارروائی افغانستان میں موجود بھارتی حمایت یافتہ شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔