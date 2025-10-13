صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاجی خالد محمود زرگر اور حاجی مہدی حسن زرگر کی والدہ انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )انجمن عاشقانِ رسول ﷺ کے صدر حاجی شیخ خالد محمود زرگر اور حاجی مہدی حسن زرگر کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔

مرحومہ حاجی محمد علی صراف مرحوم کی بیوہ اور مبشر محمود و مدثر محمود کی دادی تھیں۔مرحومہ کی نمازِ جنازہ جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں مفتیِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے پڑھائی۔ نمازِ جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔مرحومہ کے ایصالِ ثواب کیلئے قرآن خوانی آج بروز سوموار صبح 10 بجے جامع مسجد باوا شاہ لطیف میں ہوگی، جبکہ دعا کا وقت صبح 11 بجے مقرر ہے ۔

 

