چک مبارک کے سماجی رہنماؤں کی حسن انعام پراچہ سے ملاقات
بھیرہ (نامہ نگار)نواحی قصبہ چک مبارک کے چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی رانا فلک شیر، سماجی کارکن رانا محمد اکرم، رانا ابرار حسین، سیٹھ صفدر علی اور اختر حسین نے پراچہ پبلک سیکرٹریٹ بھیرہ میں حلقہ پی پی71 کے سابق ٹکٹ ہولڈر حسن انعام پراچہ سے ملاقات کی۔
اس موقع پر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت اور انتخابی حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔شرکا نے کہا کہ وہ عوامی خدمت، علاقائی ترقی اور فلاح و بہبود کے جذبے کے تحت متحد ہو کر مؤثر کردار ادا کریں گے ۔ حسن انعام پراچہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کے حل، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور علاقائی تعمیر و ترقی کے لیے مخلص قیادت اور اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کی حمایت اور اعتماد ہی اصل سرمایہ ہے ، جس کے ذریعے بہتر مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے ۔ اس موقع پر چوہدری محمد الیاس کوٹ سمیت دیگر معززینِ علاقہ نے بھیرہ کی تعمیر و خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔