صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک مبارک کے سماجی رہنماؤں کی حسن انعام پراچہ سے ملاقات

  • سرگودھا
چک مبارک کے سماجی رہنماؤں کی حسن انعام پراچہ سے ملاقات

بھیرہ (نامہ نگار)نواحی قصبہ چک مبارک کے چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی رانا فلک شیر، سماجی کارکن رانا محمد اکرم، رانا ابرار حسین، سیٹھ صفدر علی اور اختر حسین نے پراچہ پبلک سیکرٹریٹ بھیرہ میں حلقہ پی پی71 کے سابق ٹکٹ ہولڈر حسن انعام پراچہ سے ملاقات کی۔

اس موقع پر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت اور انتخابی حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔شرکا نے کہا کہ وہ عوامی خدمت، علاقائی ترقی اور فلاح و بہبود کے جذبے کے تحت متحد ہو کر مؤثر کردار ادا کریں گے ۔ حسن انعام پراچہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کے حل، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور علاقائی تعمیر و ترقی کے لیے مخلص قیادت اور اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کی حمایت اور اعتماد ہی اصل سرمایہ ہے ، جس کے ذریعے بہتر مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے ۔ اس موقع پر چوہدری محمد الیاس کوٹ سمیت دیگر معززینِ علاقہ نے بھیرہ کی تعمیر و خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر