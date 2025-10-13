عاقل شاہ میں ماڈل ویلج کے قیام کے لیے سروے مکمل
عوامی ضروریات، بنیادی سہولیات اور ترقیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو اسٹاک سردار محمد عاصم شیر میکن کی ہدایات پر عاقل شاہ میں ماڈل ویلج کے قیام کے لیے لاہور سے آنے والی سروے ٹیم نے اعجاز احمد کی نگرانی میں سروے مکمل کر لیا۔ٹیم نے علاقے کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوامی ضروریات، بنیادی سہولیات اور ترقیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔سربراہ ٹیم اعجاز احمد کے مطابق، اس سروے رپورٹ کی بنیاد پر ابتدائی تخمینہ تیار کیا جائے گا، جس کے بعد منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ذرائع کے مطابق ماڈل ویلج میں پختہ گلیاں، جدید صفائی و سینیٹیشن نظام، واٹر سپلائی لائنز، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سٹریٹ لائٹس اور دیگر بنیادی بلدیاتی سہولیات عالمی معیار کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔