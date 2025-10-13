ختمِ نبوت کانفرنس کی تاریخ ساز کامیابی، علماء کا اظہارِ اطمینان
کانفرنس سرگودھا کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس تھی : علما کی گفتگو
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس دفتر ختمِ نبوت لکڑ منڈی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مولانا مفتی محمد شاہد مسعود، مولانا نور محمد ہزاروی، قاری عبدالوحید، مولانا عبدالرشید، مولانا حیدر علی حیدر، مولانا ثنااللہ ایوبی، مولانا مفتی محمد جہانگیر حیدر، مفتی محمد عفان، پروفیسر محمد عاصم اشتیاق اور محمد علی حسن سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔اجلاس میں مرکزی عیدگاہ میں ہونے والی تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس کی شاندار کامیابی پر اظہارِ اطمینان کیا گیا۔ علما کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ، یہ کانفرنس سرگودھا کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس تھی جس نے اپنی تمام سابقہ کانفرنسوں کے ریکارڈ توڑ دئیے۔
شمعِ رسالتؐ کے پروانوں کا جمِ غفیر قابلِ دید تھا، جب کہ تاجدارِ ختمِ نبوتؐ زندہ باد کے نعرے فضا میں گونجتے رہے ۔علما کرام نے مزید کہا کہ ہم ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر، پی ایچ اے ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ٹی ایم اے کے اعلیٰ افسروں کے تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے ہر ممکن تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے کانفرنس کی بھرپور کوریج کر کے اس پیغام کو پورے ملک میں عام کیا۔اجلاس کے آخر میں تمام علماء کرام، تنظیمی ذمہ داران اور کار کنوں کی دن رات کی محنت کو سراہا گیا اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ۔