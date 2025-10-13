صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلحدیث کا اجلاس، دعوتِ حق مشن آگے بڑھانے کا عزم

  • سرگودھا
جماعتی نظم و ضبط کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کی کو ششیں کی جائینگی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب سرگودھا نے دعوتِ حق کے پیغام کو آگے بڑھانے اور جماعتی نظم و ضبط کو مزید مضبوط و فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔یہ فیصلہ سرگودھا جم خانہ میں منعقدہ مشاورت اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت سید محمد سبطین شاہ نقوی (ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی) نے کی۔ اجلاس میں قاضی ریاض قدیر (نائب امیر مرکزیہ پاکستان)، میاں حافظ عبدالغفار آزاد (سینئر ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب)، امیر افضل اعوان (ناظم میڈیا کوآرڈینیشن)، سیف اﷲ کمیرپوری (ناظم تبلیغ شمالی پنجاب)، مولانا عمر فاروق شاکر، مولانا محمد یعقوب سمیت دیگر جماعتی احباب شریک ہوئے ۔رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ اجلاس کا مقصد جماعتی امور پر مشاورت، تنظیمی فعالیت کو مؤثر بنانے اور دینی خدمات کے فروغ کے لیے مشترکہ حکمتِ عملی ترتیب دینا ہے ۔شرکائے اجلاس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ دعوتِ حق کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جماعتی نظم و ضبط کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے متحد ہو کر کوششیں جاری رکھیں گے ۔

 

