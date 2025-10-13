صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل اینڈ کلچرل چینج تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے عنوان سے سیمینار

  • سرگودھا
سوشل اینڈ کلچرل چینج تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے عنوان سے سیمینار

مقصد فنونِ لطیفہ کے ذریعے سماجی آگاہی اور ثقافتی ارتقا کے عمل کو اُجاگر کرنا تھا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیراہتمام ‘‘سوشل اینڈ کلچرل چینج تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن’’ کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس کا مقصد فنونِ لطیفہ کے ذریعے سماجی آگاہی اور ثقافتی ارتقا کے عمل کو اُجاگر کرنا تھا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ فن اور ڈیزائن انسانی شعور کی بیداری، معاشرتی ہم آہنگی اور مثبت سوچ کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے انسٹی ٹیوٹ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ طلبہ و اساتذہ کو ایسے علمی مباحث کا حصہ بنانا خوش آئند ہے جو فن کو سماجی ترقی سے جوڑتے ہیں۔

مہمان مقررین میں پروفیسر قدوس مرزا (بیگم نصرت بھٹو نیشنل یونیورسٹی لاہور) اور پروفیسر ڈاکٹر کنول خالد (پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ) شامل تھیں۔ دونوں نے اپنے خطابات میں کہا کہ فن سماجی رویوں میں تبدیلی، ثقافتی خلیج کے خاتمے اور معاشرتی ترقی کا مؤثر ذریعہ ہے ۔سیمینار کے دوران سوال و جواب کے سیشنز بھی منعقد کیے گئے ، جن میں طلبہ نے مقررین سے براہِ راست تبادلہ خیال کیا۔یہ پروگرام ڈائریکٹر مریم سیف کی زیر نگرانی اور لیکچرر مس ہما سجاد کی کوآرڈینیشن میں منعقد ہوا۔

 

